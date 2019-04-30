Магомед Оздоев: Хватит целовать Ракицкого, так ведь и жена может начать ревновать - Советский спорт
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30 апреля 2019 15:45ФутболСметанникова Дарья

Магомед Оздоев: Хватит целовать Ракицкого, так ведь и жена может начать ревновать

Оздоев целует Ракицкого перед исполнением штрафных.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал традицию целовать защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением им штрафных ударов.

«Спонтанно получилось. Просто желал ему удачи и кое-что подсказывал, как я это вижу.

Можно сказать, Ракицкий вырос вместе с ним. Мы очень хорошие друзья. Общаемся, дружим семьями. Но я знаю не только его лучшие вратарские качества, но и некоторые нюансы. Речь не о недостатках, а, скажем, об издержках, связанных с его ростом. Гильерме очень высокий, его руки могут закрыть все ворота. Маленький голкипер способен за счет прыжка вытащить, он — за счет руки. Поэтому все зависит от удара.

Говорю — бей, сделай то, что ты умеешь делать. Попади в угол, а там — все! Ну, а целовать — хватит уже. Так ведь и жена может начать ревновать», - целует Оздоева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Ракицкий забил три мяча со штрафных.

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