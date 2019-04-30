Магомед Оздоев: Хватит целовать Ракицкого, так ведь и жена может начать ревновать

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал традицию целовать защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением им штрафных ударов.
«Спонтанно получилось. Просто желал ему удачи и кое-что подсказывал, как я это вижу.
Можно сказать, Ракицкий вырос вместе с ним. Мы очень хорошие друзья. Общаемся, дружим семьями. Но я знаю не только его лучшие вратарские качества, но и некоторые нюансы. Речь не о недостатках, а, скажем, об издержках, связанных с его ростом. Гильерме очень высокий, его руки могут закрыть все ворота. Маленький голкипер способен за счет прыжка вытащить, он — за счет руки. Поэтому все зависит от удара.
Говорю — бей, сделай то, что ты умеешь делать. Попади в угол, а там — все! Ну, а целовать — хватит уже. Так ведь и жена может начать ревновать», - целует Оздоева «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Ракицкий забил три мяча со штрафных.
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