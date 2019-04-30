Дзюба – о повреждении: Оказалось, не все так страшно, как я боялся (видео) Нападающий «Зенита» и сборной России рассказал о своем повреждении.

Артем Дзюба в своем инстаграме рассказал о степени тяжести своего повреждения, которое он получил в матче 26-го тура российской премьер-лиги с «Крыльями Советов» (4:2).

«Спасибо за беспокойство. Оказалось, не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться», - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Дзюба может пропустить матч 27-го тура РПЛ с «Ахматом», который состоится 4 мая в Грозном.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 35 матчей за «Зенит», в которых забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.