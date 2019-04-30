Фирмино и Фабиньо помогут «Ливерпулю» в первом полуфинальном матче с «Барселоной» - Советский спорт
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30 апреля 2019 17:31ФутболСметанникова Дарья

Фирмино и Фабиньо помогут «Ливерпулю» в первом полуфинальном матче с «Барселоной»

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сможет помочь команде в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Бразилец из-за повреждения пропустил матч с «Хаддерсфилдом» (5:0) 26 апреля.

В Испанию также отправится полузащитник Фабиньо, который пропустил из-за травмы последнюю игру.

Первый матч «Барселона» - «Ливерпуль» состоится 1 мая в Испании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

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