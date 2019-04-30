Власти Дагестана отказываются давать «Анжи» 650 миллионов рублей

Председатель Правительства Дагестана Анатолий Карибов сообщил, что регион не может помочь «Анжи» с финансированием.
«В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены. Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана.
В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», - приводит слова Карибова Sport24.ru.
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