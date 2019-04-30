Сердар Азмун: Семак обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч - Советский спорт
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30 апреля 2019 17:53Футбол

Сердар Азмун: Семак обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун объяснил, почему стал забивать больше мячей после перехода минувшей зимой из казанского «Рубина».

«Я многому научился благодаря своим как слабым сторонам, так и сильным. Реализовывая момент, ты добиваешься того, что заслужил, а это самое лучшее чувство в футболе.

При этом тренер помогает не только мне, но и другим игрокам, начиная с вратарей и заканчивая форвардами. Он обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч или выступил в роли ассистента. На тренировках он четко передает нам свои пожелания. Именно поэтому наша сила заключается в нападении», — сказал футболист в интервью RT.

Напомним, что после 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» имеют шанс стать чемпионами России уже по итогам 27-го тура РПЛ.

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