Сердар Азмун: Семак обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч

«Я многому научился благодаря своим как слабым сторонам, так и сильным. Реализовывая момент, ты добиваешься того, что заслужил, а это самое лучшее чувство в футболе.
При этом тренер помогает не только мне, но и другим игрокам, начиная с вратарей и заканчивая форвардами. Он обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч или выступил в роли ассистента. На тренировках он четко передает нам свои пожелания. Именно поэтому наша сила заключается в нападении», — сказал футболист в интервью RT.
Напомним, что после 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» имеют шанс стать чемпионами России уже по итогам 27-го тура РПЛ.
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