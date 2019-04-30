Сердар Азмун спрогнозировал победителя Лиги чемпионов - Советский спорт
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30 апреля 2019 17:55Футбол

Сердар Азмун спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет футбольную Лигу чемпионов в этом сезоне.  

«Ливерпуль». Юрген Клопп — определенно лучший тренер. Команда с ним очень поменялась», — сказал иранец в интервью RT.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов английский клуб встретится с «Барселоной». В чемпионате страны «Ливерпуль» на одно очко отстает от «Манчестер Сити» после 34 туров.

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