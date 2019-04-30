Анзор Кавазашвили: Такое впечатление, что футболисты «Спартака» потеряли смысл игры

- С чем связаны последние неубедительные результаты «Спартака»? В команде сейчас не то состояние, не тот спартаковский дух, который был присущ ей постоянно. Уход Карреры из команды не поспособствовал тому, что в команде улучшился климат, несмотря на то, что Кононов серьезный тренер и чудесный человек. Почему он не может найти общий язык с футболистами, я не могу понять. Второе – это история с Глушаковым и отношения болельщиков с руководством клуба. Она имела очень большой отрицательный эффект. Сейчас вроде Кононов хочет наладить эти отношения, но не получается.
И третий вопрос. Я вспоминаю слова Кононова, когда ему журналисты задали вопрос о том, зачем он отпустил из команды некоторых своих игроков, того же Жано и Еременко, в частности. Его спросили: «А кто у вас будет играть?» Он ответил, что у него команда полностью укомплектована серьезными футболистами, и на ней не отразится уход этих ребят. После этого прошли сборы, была возможность за полгода наиграть какие-то ситуации, наладить оборону, сплоченность, чтобы футболисты понимали друг друга, когда надо выходить в атаку, когда обороняться. Но у меня такое впечатление, что ребята потеряли смысл игры. Они не знают, что делать. И я просто ошарашен, что случилось с тем «Спартаком», который всегда был ведущим клубом в плане тактики, ведения игры, взаимопонимания на поле. Где тот Глушаков, который был лидером команды и вел игру? Что случилось в команде? Я не могу понять, - приводит слова Кавазашвили «Евро-футбол.ру».
Напомним, что «Спартак» после 26 туров чемпионата занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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