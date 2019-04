Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» О’Ши завершит карьеру по окончании сезона

Джон О’Ши объявил о том, что завершит карьеру по окончании сезона Чемпионшипа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30 апреля защитнику исполнилось 38 лет. На протяжении 12 лет (1999 – 2011) О’Ши выступал за «Манчестер Юнайтед». Также он играл за «Борнмут» (2000), «Антверпен» (2001), «Сандерленд» (2011-2018) и «Рединг» (с 2018).

О’Ши пять раз выигрывал чемпионат Англии, два раза Кубок лиги и по одному разу Кубок Англии, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

