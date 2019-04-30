Андрей Воронин: В матче «Барселона» - «Ливерпуль» все будет зависеть от игры Месси

- В Барселоне будет очень тяжелая игра для хозяев – у «Ливерпуля» очень хорошая атака. У «Барселоны» есть проблемы в обороне, это было видно и в матчах четвертьфинальных с «Манчестер Юнайтед». При этом «Ливерпуль» сильнее манкунианцев.
Все будет зависеть от игры Месси. Если аргентинец пробежит на полтора километра больше, чем пробегает в среднем, «Ливерпуль» ждут проблемы, что в принципе происходит всегда, когда Месси заряжен на результат. Нас ждет очень интересный матч, - приводит слова Воронина «РИА Новости».
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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