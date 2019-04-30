«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ» - Советский спорт
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30 апреля 2019 21:54Футбол

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Футболисты «ПСЖ» проиграли «Монпелье» в выездном матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

В составе гостей голом отметился Анхель Ди Мария (62-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго (12). У хозяев поля точными ударами отличились Анди Делорта и Сулейман Камара (85), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе (21).

После этой игры «Монпелье» набрал 54 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ», имея в активе 84 очка, занимает первое место.

Чемпионат Франции
34-й тур

«Монпелье» – «ПСЖ» - 3:2 (второй тайм)

Голы: 0:1 – Ойонго (12, автогол), 1:1 – Кимпембе (21, автогол), 1:2 – Ди Мария (62), 2:2 – Делор (80), 3:2 – Камара (85).

«Монпелье»: Лекомт, Ойонго, Педру Мендеш, Илтон, Суарес (Ласн, 73), Ле Таллек, Скири, Молле (Самбия, 83), Конгре, Лаборд, Делор (Камара, 83).

«ПСЖ»: Буффон, Маркиньос, Бернат, Дагба, Дани Алвес, Ди Мария, Дракслер, Шупо-Мотинг (Курзава, 46), Паредес, Кимпембе, Неймар.

Предупреждения: Кимпембе (29), Бернат (40), Суарес (45), Скири (56), Ле Таллек (72), Дагба (76).

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