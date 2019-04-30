Игорь Акинфеев: В последнем матче со «Спартаком», по большому счету, мы отскочили

- Первый тайм был не особо хорошим. Не было ни одного момента, и, по большому счету, мы отскочили. Забей Зе Луиш, в любой другой момент мяч мог оказаться в воротах, и все, думаю, немного другое настроение было бы, тяжелее было бы вскрывать их оборону. Но там повезло, здесь не повезло, нормально. Еще раз повторю, футбол - череда ошибок, и без них не бывает.
Момент с Мельгарехо? Я думал, что сделал что-то неправильно, почему-то решил, что Мельгарехо будет бить вправо, и у меня немножко стал заваливаться корпус. Повезло, что он начал перекидывать, мяч просто цепанул по перчатке и не залетел в ворота. Везение, конечно, - рассказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, что после 26 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 40 баллов, занимает пятое место в чемпионате.
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