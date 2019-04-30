Игорь Акинфеев: В ЦСКА идет перестройка команды, не понятно, что еще будет летом Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о будущем команды.

- Идет перестройка команды. Непонятно, что еще будет летом. Не понятно, что будет с Николой Влашичем, по Родриго Бекао есть вопросы. Потому что люди в аренде, и как будет все решаться не понятно. Нам хочется сохранить всех игроков, чтобы строить уже более конструктивную команду.

Думаю, что нам надо спокойно доиграть эти четыре тура, не смотреть в таблицу, не смотреть с кем мы играем, просто выходить и биться.

Мне очень нравится, как в этой ситуации ведут наши болельщики. В других командах начинают - «Эй, иди сюда…». У нас выстроилась такая идеология, что никогда они себе такого не позволят. И даже после поражения от «Краснодара» подошли к трибуне, атмосфера супер. И в аэропорту они нас встречали, говорили не переживать и не расстраиваться. Думаю, что это дает футболистам вдохновение. Поэтому мы должны хорошо закончить сезон, - рассказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что после 26 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.