Игорь Акинфеев: В ЦСКА идет перестройка команды, не понятно, что еще будет летом

- Идет перестройка команды. Непонятно, что еще будет летом. Не понятно, что будет с Николой Влашичем, по Родриго Бекао есть вопросы. Потому что люди в аренде, и как будет все решаться не понятно. Нам хочется сохранить всех игроков, чтобы строить уже более конструктивную команду.
Думаю, что нам надо спокойно доиграть эти четыре тура, не смотреть в таблицу, не смотреть с кем мы играем, просто выходить и биться.
Мне очень нравится, как в этой ситуации ведут наши болельщики. В других командах начинают - «Эй, иди сюда…». У нас выстроилась такая идеология, что никогда они себе такого не позволят. И даже после поражения от «Краснодара» подошли к трибуне, атмосфера супер. И в аэропорту они нас встречали, говорили не переживать и не расстраиваться. Думаю, что это дает футболистам вдохновение. Поэтому мы должны хорошо закончить сезон, - рассказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, что после 26 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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