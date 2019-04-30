Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в апреле - Советский спорт
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30 апреля 2019 23:07Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в апреле

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком команды по итогам апреля.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, Сорокин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 64,9% голосов.

Второе место досталось вратарю Ивану Коновалову (10,8%), третье - нападающему Артуру Сагитову (5,7%).

Добавим, что в апреле 23-летний защитник в пяти матчах чемпионата России забил два мяча.

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