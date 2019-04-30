Садио Мане: С детства смотрел матчи «Барселоны» Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

- Для всех игроков было невероятно здорово сыграть в прошлогоднем финале и встретиться с одной из сильнейших команд мира. Я сделаю все, чтобы помочь команде добиться нужного результата.

«Камп Ноу» - это восхитительный стадион. Я с детства смотрел матчи «Барселоны». Все мы любим футбол, и будет здорово сыграть на этом стадионе, однако это будет служить для нас не давлением, а дополнительным источником мотивации, - приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.