Садио Мане: С детства смотрел матчи «Барселоны»

- Для всех игроков было невероятно здорово сыграть в прошлогоднем финале и встретиться с одной из сильнейших команд мира. Я сделаю все, чтобы помочь команде добиться нужного результата.
«Камп Ноу» - это восхитительный стадион. Я с детства смотрел матчи «Барселоны». Все мы любим футбол, и будет здорово сыграть на этом стадионе, однако это будет служить для нас не давлением, а дополнительным источником мотивации, - приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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