Валерий Кечинов: Надеюсь, что руководство «Спартака» даст Кононову шанс

- Мне изначально слова Кононова о том, что он сможет построить спартаковский футбол в стиле Константина Бескова или Олега Романцева за четыре месяца, показались смешными. За такой короткий период сделать это нереально. В связи с этим от «Спартака» ожидали совершенно иных результатов. Сейчас же красно-белые рискуют остаться без еврокубков, что станет настоящим разочарованием.
Надеюсь, что руководство «Спартака» даст Олегу Георгиевичу шанс. Нельзя менять тренеров каждые полгода. Ну, придет, например, Жозе Моуринью, у него что-то не получится, и снова в адрес тренера понесется волна критики и недовольства со стороны болельщиков, экспертов и игроков. Кононову нужно отработать хотя бы один полноценный сезон, — цитирует Кечинова «Газета.Ru».
Напомним, что после 26 туров «Спартак», имея в активе 40 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
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