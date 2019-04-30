Александр Мостовой: Не верю в то, что Кононова уволят в ближайшее время - Советский спорт
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30 апреля 2019 23:31Футбол

Александр Мостовой: Не верю в то, что Кононова уволят в ближайшее время

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых.

- Если у руководства действительно есть уверенность в Кононове, то вряд ли оно будет применять крайние меры по отношению к нему. Его назначили на пост главного тренера «Спартака» сравнительно недавно, поэтому не верю в то, что его уволят в ближайшее время. В этом нет смысла. Другой вопрос, что когда Кононова звали в «Спартак», неужели никто не задумывался о том, что дела могут стать еще хуже? — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Напомним, что после 26 туров «Спартак», имея в активе 40 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

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