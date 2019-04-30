Александр Мостовой: Не верю в то, что Кононова уволят в ближайшее время

- Если у руководства действительно есть уверенность в Кононове, то вряд ли оно будет применять крайние меры по отношению к нему. Его назначили на пост главного тренера «Спартака» сравнительно недавно, поэтому не верю в то, что его уволят в ближайшее время. В этом нет смысла. Другой вопрос, что когда Кононова звали в «Спартак», неужели никто не задумывался о том, что дела могут стать еще хуже? — цитирует Мостового «Газета.Ru».
Напомним, что после 26 туров «Спартак», имея в активе 40 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
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