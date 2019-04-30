Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti.

Как сообщает La Stampa, модель La Voiture Noir, представленная недавно на Женевском автосалоне, обладает мотором мощностью 1500 лошадиных сил и развивает максимальную скорость в 420 километров в час.

По информации издания, покупка автомобиля, который считается самым дорогим в мире, обошлась Роналду в 11 миллионов евро.

Отмечается, что сесть за руль своей новой машины португальский форвард сможет не раньше, чем через два года - до этого будет проводиться ее отладка.