«Аякс» в гостях переиграл «Тоттенхэм» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе голландского клуба отличился полузащитник Донни ван де Бек (15-я минута).
Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).
Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч
«Тоттенхэм» – «Аякс» - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – ван де Бек (15).
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген (Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.
«Аякс»: Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, де Йонг.
Предупреждение: Тальяфико (30), Велтман (63).