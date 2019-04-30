«Аякс» в гостях переиграл «Тоттенхэм» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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30 апреля 2019 23:57Футбол

«Аякс» в гостях переиграл «Тоттенхэм» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов

Футболисты «Аякса» на выезде переиграли «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе голландского клуба отличился полузащитник Донни ван де Бек (15-я минута).

Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).

Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч

«Тоттенхэм» – «Аякс» - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – ван де Бек (15).

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген (Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.

«Аякс»: Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, де Йонг.

Предупреждение: Тальяфико (30), Велтман (63).

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