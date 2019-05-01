Кристиан Эриксен: Такого первого тайма с «Аяксом» не ждал никто

- Мы сыграли ниже своих возможностей. Первые 20 минут просто смотрели за тем, как мяч перемещается по полю. Так нельзя играть против клуба, который делает ставку на владение мячом. Тут, конечно, следует поработать перед ответной игрой. Мы сами помогли «Аяксу», сделали многое для того, чтобы он выглядел так здорово. Благодаря нам соперник почувствовал, что может контролировать ход матча.
Тактическая расстановка не так важна в начале матча. Мы просто проигрывали каждый мяч. Во втором тайме играли с большей нацеленностью на ворота, но такого первого тайма не ждал никто. Все очень разочарованы, ведь мы не показали свой фирменный футбол, - цитирует Эриксена официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).
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Начало финальной встречи — в 20.30.