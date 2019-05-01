Иван Ракитич: Клопп хорош в том, чтобы выжимать из своих команд максимум - Советский спорт
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01 мая 2019 00:38Футбол

Иван Ракитич: Клопп хорош в том, чтобы выжимать из своих команд максимум

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» поделился мнением о главном тренере английской команды Юргене Клоппе.

- Клопп хорош в том, чтобы выжимать из своих команд максимум, в особенности это касается игры в обороне.

«Ливерпуль» - команда очень быстрая, нам надо их затормозить и диктовать свой ритм, - приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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