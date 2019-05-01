Маурисио Почеттино: Мы еще живы, счет пока всего 0:1, нужно верить в себя Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (0:1).

- Считаю, первый тайм мы начали плохо. «Аякс» был энергичнее нас, и я считаю, что недостаток активных действий и привел к проблемам. Постепенно мы освоились, заиграли получше. Но вообще-то мы планировали действовать так с самого начала. Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя. Попробуем выиграть в Голландии, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).