Эрик тен Хаг – о победе над «Тоттенхэмом»: Блестящий вечер и блестящий результат Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

- Блестящий вечер и блестящий результат. Как минимум, на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой. И мы смогли забить фантастический гол. Во втором тайме мы значительно меньше владели мячом. Но что меня порадовало - ребята бились изо всех сил.

После перерыва могли сыграть и получше. Нужно было чаще владеть мячом, быстрее перемещать его по полю. Наверное, можно было действовать и поспокойнее.

Повторюсь, результат я считаю отличным. Мы выиграли и очень этим довольны. Но сделана лишь половина работы, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).