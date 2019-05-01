Эрик тен Хаг – о победе над «Тоттенхэмом»: Блестящий вечер и блестящий результат

- Блестящий вечер и блестящий результат. Как минимум, на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой. И мы смогли забить фантастический гол. Во втором тайме мы значительно меньше владели мячом. Но что меня порадовало - ребята бились изо всех сил.
После перерыва могли сыграть и получше. Нужно было чаще владеть мячом, быстрее перемещать его по полю. Наверное, можно было действовать и поспокойнее.
Повторюсь, результат я считаю отличным. Мы выиграли и очень этим довольны. Но сделана лишь половина работы, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).
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