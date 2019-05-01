Маттейс де Лигт: Получилась настоящая мужская битва, но победа все-таки осталась за «Аяксом» - Советский спорт
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01 мая 2019 01:08Футбол

Маттейс де Лигт: Получилась настоящая мужская битва, но победа все-таки осталась за «Аяксом»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

- Ровно так же мы играли в гостях против «Баварии», «Реала» и «Ювентуса». Знали, что «Тоттенхэм» - очень хорошая команда. Они забрасывали мяч на Льоренте, и это мешало нам прессинговать. Получилась настоящая мужская битва, но победа все-таки осталась за нами.

Это только первый матч, но ситуация отличная. Мы забили важный гол на выезде. Жаль, что в концовке попали в штангу, ведь 2:0 было бы еще более хорошим результатом, - передает слова де Лигта официальный сайт УЕФА со ссылкой на Veronica TV.

Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).

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