Эрнесто Вальверде: Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна

- Наше преимущество в том, что мы уже выиграли чемпионат, но я не думаю, что усталость является проблемой на данном этапе сезона.
Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в «Боруссии». Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Дмитрий Булыкин: У Эриксена, Вертонгена и Алдервейрелда - особый настрой!Бывший нападающий «Аякса» и сборной России поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов на «Хотспур Стэдиуме». UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. Полуфинал имени «Аякса». Каковы шансы голландского клуба пройти в финал Лиги чемпионов?В стартовом составе «Тоттенхэма» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса» могут выйти сразу четыре (!) игрока, выступавшие ранее за амстердамцев. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. «Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи». Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в ЛондонеГолландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме. От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеровВ связи с новой волной призывов вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера красно-белых, мы вспомнили предыдущие подобные случаи в истории столичного клуба. Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции.
Начало финальной встречи — в 20.30. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Валерий Рейнгольд: Возвращение Карреры может повлиять на «Спартак»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) заявил, что не доверяет работе главного тренера команды Олега Кононова. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение КаррерыЗнаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Андрей Червиченко: Авен вряд ли купит «Спартак». Зачем человеку выслушивать сексуальные оскорбления?Бывший президент «Спартака» жестко высказался о последних неудачах клуба.