Эрнесто Вальверде: Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- Наше преимущество в том, что мы уже выиграли чемпионат, но я не думаю, что усталость является проблемой на данном этапе сезона.

Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в «Боруссии». Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.