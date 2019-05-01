Маурисио Почеттино: Очень обидно, что подарили «Аяксу» гол

- Уверен, еще ничего не ясно. Да, нам будет трудно... Но очень важно хорошо подготовиться к ответной встрече. Мы попробуем победить в Амстердаме. Устроит только один результат – победа.
Очень обидно, что подарили сопернику гол. Первые 30 минут испытывали колоссальные проблемы. Они действовали значительно энергичнее нас. Думаю, это и стало определяющим фактором.
Во втором тайме мы прижали «Аякс» к воротам. Наконец-то стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком.
Мы создали недостаточно моментов для взятия ворот. Доходили до чужих ворот, но стопроцентных возможностей забить не было. Да, было чувство, что можем забить, но не хватало последнего паса или завершающего удара, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).
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