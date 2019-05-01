Юрген Клопп: Будет громадной ошибкой играть с «Барселоной» и думать о матче с «Ньюкаслом» - Советский спорт
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01 мая 2019 01:37Футбол

Юрген Клопп: Будет громадной ошибкой играть с «Барселоной» и думать о матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп - о возможных победах в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

- Было бы блестяще. Лучше этого может быть только, если ты уже стал чемпионом. Нам нравится наша ситуация. Ребята постарались, чтобы он была таковой, и вот мы здесь. Однако будет громадной ошибкой играть с «Барселоной» и на 15% думать о матче с «Ньюкаслом». Достойный результат здесь даст нам хорошие шансы дома, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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