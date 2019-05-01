«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой 8.5 миллиона евро в год

Как сообщает TMW, в эту сумму не входят бонусы, которые могут составить до 3 млн евро за сезон. Точный срок возможного контракта неизвестен, но соглашение будет долгосрочным.
Икарди был лишен в «Интере» капитанской повязки и не играл почти два месяца — с 9 февраля по начало апреля. В СМИ сообщали о его конфликте с клубом из-за ситуации с новым контрактом. Действующее соглашение 26-летнего аргентинца с нерадзурри истекает летом 2021 года.
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции.
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