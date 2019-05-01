Лука Зидан может перейти в клуб французской лиги 2 «Клермон» - Советский спорт
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01 мая 2019 10:34ФутболСпирин Дмитрий

Лука Зидан может перейти в клуб французской лиги 2 «Клермон»

Вратарь «Реала» Лука Зидан может продолжить карьеру во втором французском дивизионе.

20-летним голкипером интересуется «Клермон», занимающий после 35 туров 10-е место в лиге 2, сообщает Le Figaro со ссылкой на France Football.

30 июня Зидан-младший может стать свободным агентом.

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