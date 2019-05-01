Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

По итогам опроса пользователей «ВКонтакте» иранец набрал 15 106 голосов (62,79%).
В матче с «Крыльями Советов» (4:2) Азмун сделал дубль.
В двух предыдущих турах лучшим игроком признавался нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
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