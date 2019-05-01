Евгений Ловчев: Ставлю на «Барсу», там Месси - Советский спорт
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01 мая 2019 12:28ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Ставлю на «Барсу», там Месси

Наш обозреватель Евгений Ловчев сделал прогноз на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».

- В составе обеих команд звездные футболисты. Уверен, что борьба будет равной. Но, тем не менее, отдам небольшое преимущество «Барселоне». Кто-то скажет, что в «Ливерпуле» волшебная тройка форвардов, которым все под силу. Но все же, Салах, Мане или Фирмино пока не дотягивают до Месси. А в таких матчах часто исход решают гении.

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