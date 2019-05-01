Бухаров выбыл из строя до конца сезона Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оренбургом» в рамках вамках 27-го тура чемпионата России. Специалист также сообщил, что форвард команды Александр Бухаров из-за травмы в нынешнем сезоне на поле больше не выйдет.

«Добротная команда, имеющая опытных игроков с определённой неплохой школой. Тактически выученная команда. Они знают, как играть в какой ситуации. И они очень терпеливы. Плюс стандартные положения, которые их часто выручают. Насколько тяжёлая травма у Александра Бухарова? К сожалению, до конца сезона.

«Оренбург» очень квалифицированно играет в обороне, очень хорошо вылетает в контратаки. Мне эта команда нравится, импонирует. Она напоминает мне в какой-то степени «Ростов», где каждый игрок за каждый мяч выкладывается и достаточно правильно перестраивается. Для них нет авторитетов. Хорошая команда и достаточно толковый тренер», — цитирует Бердыева пресс-служба «Рубина».