Бухаров выбыл из строя до конца сезона - Советский спорт
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01 мая 2019 13:23ФутболСпирин Дмитрий

Бухаров выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оренбургом» в рамках вамках 27-го тура чемпионата России. Специалист также сообщил, что форвард команды Александр Бухаров из-за травмы в нынешнем сезоне на поле больше не выйдет.

«Добротная команда, имеющая опытных игроков с определённой неплохой школой. Тактически выученная команда. Они знают, как играть в какой ситуации. И они очень терпеливы. Плюс стандартные положения, которые их часто выручают. Насколько тяжёлая травма у Александра Бухарова? К сожалению, до конца сезона.

«Оренбург» очень квалифицированно играет в обороне, очень хорошо вылетает в контратаки. Мне эта команда нравится, импонирует. Она напоминает мне в какой-то степени «Ростов», где каждый игрок за каждый мяч выкладывается и достаточно правильно перестраивается. Для них нет авторитетов. Хорошая команда и достаточно толковый тренер», — цитирует Бердыева пресс-служба «Рубина».

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