СМИ: Погба будет зарабатывать в «Реале» меньше, чем в «МЮ» Мадридский «Реал» не может предложить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба его нынешнюю зарплату.

По данным ESPN, чемпион мира 2018 года зарабатывает в английском клубе 290.000 фунтов стерлингов. В случае перехода в мадридский клуб футболисту придется согласиться на понижение зарплаты, так как «Реал» не готов платить хавбеку такие деньги. Также по данным источника, манкунианцы готовы пересмотреть нынешний контракт француза и предложить ему лучшие условия.

Сам Погба уже сообщил своим одноклубникам о смене команды летом 2019 года. При этом главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер уверен, что футболист останется в клубе.

В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 44 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.