Федерико Бернардески: Манчини — тренер от Бога

25-летний хавбек отметил, что экс-главный тренер «Зенита» улучшил атмосферу в команде.
— У нас конкурентоспособная команда и тренер от Бога. При Манчини в сборной другая атмосфера — раньше там были только пессимизм и недоверие. Носить футболку сборной Италии — большая честь. Жаль, что мы не пробились на чемпионат мира в России, но сыграть на мундиале в 28 лет тоже круто. Мечтаю выступить на трех чемпионатах мира. На последний из них в 36 лет готов поехать даже подносчиком воды, — сказал футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.
1 июня 2017 года Манчини подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+2», однако уже в мае 2018 года он был назначен на пост главного тренера сборной Италии.
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