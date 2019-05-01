Федерико Бернардески: Манчини — тренер от Бога Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал об успехах Роберто Манчини в сборной Италии.

25-летний хавбек отметил, что экс-главный тренер «Зенита» улучшил атмосферу в команде.

— У нас конкурентоспособная команда и тренер от Бога. При Манчини в сборной другая атмосфера — раньше там были только пессимизм и недоверие. Носить футболку сборной Италии — большая честь. Жаль, что мы не пробились на чемпионат мира в России, но сыграть на мундиале в 28 лет тоже круто. Мечтаю выступить на трех чемпионатах мира. На последний из них в 36 лет готов поехать даже подносчиком воды, — сказал футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

1 июня 2017 года Манчини подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+2», однако уже в мае 2018 года он был назначен на пост главного тренера сборной Италии.