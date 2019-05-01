«Динамо» подтвердило уход Широкова (фото) - Советский спорт
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01 мая 2019 16:36ФутболЛипкин Антон

«Динамо» подтвердило уход Широкова (фото)

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Динамо» сообщило на официальном сайте о том, что советник генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков завершил работу в клубе. Контракт с 37-летним бывшим игроком сборной России расторгнут по соглашению сторон.

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Широков объявил о завершении карьеры в июле 2016 года. В «Динамо» он стал работать в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что у Широкова возникли разногласия с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым.

После 26 туров «Динамо» набрало 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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