«Динамо» подтвердило уход Широкова (фото) Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Динамо» сообщило на официальном сайте о том, что советник генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков завершил работу в клубе. Контракт с 37-летним бывшим игроком сборной России расторгнут по соглашению сторон.

Пост Советника Генерального директора по спортивным вопросам @FCDM_official по соглашению сторон покинул Роман Широков. Он работал в нашем клубе с июня прошлого года. Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере. #fcdm #Динамо #твоякоманДа pic.twitter.com/1m5DDhCTrx — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) May 1, 2019

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Широков объявил о завершении карьеры в июле 2016 года. В «Динамо» он стал работать в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что у Широкова возникли разногласия с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым.

После 26 туров «Динамо» набрало 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.