Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

По данным BBC, повреждение, полученное футболистом 18 апреля в матче против «Наполи», не позволит ему сыграть хотя бы в последнем туре английской премьер-лиги или в финале Лиги Европы, как считалось ранее. Таким образом, 28-летний валлиец с большой вероятностью завершил свою карьеру в «Арсенале» — летом 2019 года он станет игроком итальянского «Ювентуса».
Рэмзи выступает за «канониров» с 2008 года. На его счету 64 гола в 369 матчах за клуб во всех турнирах. На данный момент Рэмзи — главный «старожил» лондонцев. После его ухода самым опытным игроком «Арсенала» станет защитник Лоран Косьельни, который провел в команде на два сезоне меньше, чем Рэмзи.
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс». Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию. Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту». «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу». Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеровВ связи с новой волной призывов вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера красно-белых, мы вспомнили предыдущие подобные случаи в истории столичного клуба. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.