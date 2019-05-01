Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал» - Советский спорт
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01 мая 2019 17:11ФутболКоноплев Александр

Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

Валлийский полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия.

По данным BBC, повреждение, полученное футболистом 18 апреля в матче против «Наполи», не позволит ему сыграть хотя бы в последнем туре английской премьер-лиги или в финале Лиги Европы, как считалось ранее. Таким образом, 28-летний валлиец с большой вероятностью завершил свою карьеру в «Арсенале» — летом 2019 года он станет игроком итальянского «Ювентуса».

Рэмзи выступает за «канониров» с 2008 года. На его счету 64 гола в 369 матчах за клуб во всех турнирах. На данный момент Рэмзи — главный «старожил» лондонцев. После его ухода самым опытным игроком «Арсенала» станет защитник Лоран Косьельни, который провел в команде на два сезоне меньше, чем Рэмзи.

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