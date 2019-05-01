Предраг Миятович: Модрич останется в «Реале» Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2020 года.

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о будущем в клубе полузащитника Луки Модрича.

«Он останется, – приводит Goal.com слова черногорца. – Я разговаривал с ним. Игра с «Райо Вальекано» была одной из худших в его карьере.

Он преданный парень, и проблема совсем не в нем. Ему будет непросто вернуться к своей игре с новичками, которые придут в команду.

Рынок изменился. Все в клубе понимают, что необходимо подписывать игроков, а цены растут.

Модрич – профессионал, и он всем доволен. Как и всем, ему сейчас непросто».

Напомним, в воскресенье «Реал» проиграл «Райо Вальекано» в матче 35-го тура примеры.

Ранее сообщалось об интересе к Модричу со стороны «Интера». Контракт 33-летнего хорвата с клубом рассчитан до 2020 года.