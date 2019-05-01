Сергей Семак: «Зенит» еще ничего не добился Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед выездным матчем 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» подчеркнул, что его команду рано поздравлять с чемпионством.

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» опережает «Локомотив» на восемь очков. После матчей 4 мая в Грозном и Туле, где «Ахмат» примет «Зенит», а «Арсенал» сыграет с железнодорожниками, петербуржцы могут досрочно выиграть российскую премьер-лигу.

— Нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться. Нас ждет очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак возглавил сине-бело-голубых летом 2018 года. При нем команда дошла до 1/8 финала в Кубке России и Лиге Европы, и близка к первому чемпионству с 2015 года.