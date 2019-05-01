Касильяс госпитализирован после инфаркта на тренировке - Советский спорт
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01 мая 2019 17:50ФутболКоноплев Александр

Касильяс госпитализирован после инфаркта на тренировке

37-летний вратарь пережил сердечный приступ на тренировке «Порту».

Чемпион мира 2010 года был доставлен в больницу CUF в Порту. По сообщению A Bola, жизни футболиста ничего не угрожает. При этом его участие в оставшихся матчах чемпионата Португалии исключено.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В его составе он стал чемпионом Португалии в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету голкипера 41 сыгранный матч.

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