Касильяс госпитализирован после инфаркта на тренировке

Чемпион мира 2010 года был доставлен в больницу CUF в Порту. По сообщению A Bola, жизни футболиста ничего не угрожает. При этом его участие в оставшихся матчах чемпионата Португалии исключено.
Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В его составе он стал чемпионом Португалии в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету голкипера 41 сыгранный матч.
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