Источник: ЦСКА может продать Фернандеса, если команда не попадет в Лигу чемпионов - Советский спорт
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01 мая 2019 18:01ФутболКоноплев Александр

Источник: ЦСКА может продать Фернандеса, если команда не попадет в Лигу чемпионов

ЦСКА готов рассмотреть вариант с продажей Марио Фернандеса.

По информации Euro-football, руководство армейцев может расстаться с футболистом в случае непопадания команды в Лигу чемпионов-2019/20. При этом клуб не намерен продавать защитника сборной России в петербургский «Зенит», чтобы не усиливать основного конкурента. Наиболее вероятным претендентом на 28-летнего футболиста называется итальянская «Рома».

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. На его счету три гола в 232 играх за армейцев во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt считает Фернандеса вторым по стоимости российским футболистом (26 миллионов евро). Дороже оценивается только полузащитник «Монако» Александр Головин (30 миллионов).

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Краснодара» на два очка.

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