«Аякс» повторил достижение двух победителей Лиги чемпионов

Как сообщает Tempodefutebol, подобного успеха ранее добивались только «Бавария» (сезон-2012/13) и мадридский «Реал» (сезон-2017/18). В тех розыгрышах оба клуба становились победителями главного клубного европейского турнира.
Напомним, что на стадии 1/8 финала «Аякс» обыграл в Мадриде «Реал» (4:1), в четвертьфинале голландцы в Турине были сильнее «Ювентуса» (2:1), а в полуфинале победили в Лондоне «Тоттенхэм» (1:0).
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» пройдет 8 мая.
Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс» «Советский спорт» о первом полуфинале «Лиги чемпионов».
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