«Аякс» повторил достижение двух победителей Лиги чемпионов Амстердамский клуб выиграл все гостевые матчи в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Tempodefutebol, подобного успеха ранее добивались только «Бавария» (сезон-2012/13) и мадридский «Реал» (сезон-2017/18). В тех розыгрышах оба клуба становились победителями главного клубного европейского турнира.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Аякс» обыграл в Мадриде «Реал» (4:1), в четвертьфинале голландцы в Турине были сильнее «Ювентуса» (2:1), а в полуфинале победили в Лондоне «Тоттенхэм» (1:0).

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» пройдет 8 мая.