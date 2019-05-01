«Аякс» повторил достижение двух победителей Лиги чемпионов - Советский спорт
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01 мая 2019 18:33ФутболКоноплев Александр

«Аякс» повторил достижение двух победителей Лиги чемпионов

Амстердамский клуб выиграл все гостевые матчи в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Tempodefutebol, подобного успеха ранее добивались только «Бавария» (сезон-2012/13) и мадридский «Реал» (сезон-2017/18). В тех розыгрышах оба клуба становились победителями главного клубного европейского турнира.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Аякс» обыграл в Мадриде «Реал» (4:1), в четвертьфинале голландцы в Турине были сильнее «Ювентуса» (2:1), а в полуфинале победили в Лондоне «Тоттенхэм» (1:0).

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» пройдет 8 мая.

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