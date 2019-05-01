Моуринью оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов - Советский спорт
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01 мая 2019 18:18Футбол

Моуринью оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший наставник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

- «Ливерпуль» силен, игра ван Дейка феноменальна. Дальше, в каждой игре, ну хорошо, не в каждой, но здесь, здесь и здесь Фирмино, Салах и Мане забивают, забивают и забивают. Назовите мне игру, в которой Салах, Фирмино и Мане — все трое вместе не забили. Это редкость.

Реальность такова, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в финале, а в этом сезоне они - в полуфинале с 50-процентным шансом, как считаю, попасть в финал.

Думаю, что, если «Барселона» сыграет с «Ливерпулем» второй матч точно так же, как она сыграла первый матч на «Олд Траффорд», у нее возникнут проблемы, - приводит слова Моуринью Mirror.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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