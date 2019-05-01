Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях - Советский спорт
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01 мая 2019 18:36Футбол

Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо собирается закрыть команду на базе до матча 35-го тура чемпионата Италии с против «Болоньи».

Как сообщает Sky Sport Italia, причиной послужило часовое опоздание на тренировку полузащитника команды Тьемуэ Бакайоко. В итоге полузащитник сборной Франции отработал с командой всего десять минут. Подобное поведение Бакайоко привело в бешенство Гаттузо, который немедленно решил закрыть команду на базе на последующие пять дней.

По информации издания, переубедить наставника игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.

Отмечается, что решение главного тренера было полностью поддержано руководством клуба.

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