Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях

Как сообщает Sky Sport Italia, причиной послужило часовое опоздание на тренировку полузащитника команды Тьемуэ Бакайоко. В итоге полузащитник сборной Франции отработал с командой всего десять минут. Подобное поведение Бакайоко привело в бешенство Гаттузо, который немедленно решил закрыть команду на базе на последующие пять дней.
По информации издания, переубедить наставника игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.
Отмечается, что решение главного тренера было полностью поддержано руководством клуба.
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