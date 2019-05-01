Источник: Каборе покинет «Краснодар» и вряд ли перейдет в «Спартак» Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе покинет клуб по окончании сезона.

Футболист из Буркина-Фасо не согласился с условиями нового контракта, информирует «Спорт день за днем». По данным источника, африканец вряд ли перейдет в «Спартак», куда его зовет Олег Кононов, знающий Каборе по совместной работе в кубанском клубе. Сообщается, что красно-белые не могут предложить хавбеку требуемую им зарплату. Скорее всего, Каборе покинет российскую премьер-лигу.

Футболист перебрался в Россию в 2013 году, когда сменил «Марсель» на «Кубань». В 2015 году он перешел в «Краснодар» на правах аренды, а потом подписал полноценный контракт с «быками». В России Каборе провел 199 матчей, в которых забил три мяча и сделал 21 голевую передачу.