«Атлетико» предложил 15 миллионов за футболиста, которым интересуется «Зенит»

Сумма предполагаемого трансфера — 15 миллионов евро, утверждает Fanatik. По данным источника, македонским опорником также интересуются английский «Тоттенхэм», итальянские «Фиорентина», «Лацио» и петербургский «Зенит». Скауты итальянских «Ювентуса» и «Интера» также следили за игрой футболиста, но об их решении пока не известно.
В свою очередь «Фенербахче» желает выручить от продажи Элмаса не менее 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Элмас забил два мяча в 26 играх турецкой суперлиги.
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