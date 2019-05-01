«Атлетико» предложил 15 миллионов за футболиста, которым интересуется «Зенит» - Советский спорт
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01 мая 2019 19:11ФутболКоноплев Александр

«Атлетико» предложил 15 миллионов за футболиста, которым интересуется «Зенит»

Мадридский «Атлетико» сделал предложение о покупке 19-летнего хавбека «Фенербахе» Элифа Элмаса.

Сумма предполагаемого трансфера — 15 миллионов евро, утверждает Fanatik. По данным источника, македонским опорником также интересуются английский «Тоттенхэм», итальянские «Фиорентина», «Лацио» и петербургский «Зенит». Скауты итальянских «Ювентуса» и «Интера» также следили за игрой футболиста, но об их решении пока не известно.

В свою очередь «Фенербахче» желает выручить от продажи Элмаса не менее 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Элмас забил два мяча в 26 играх турецкой суперлиги.

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