Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном» - Советский спорт
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01 мая 2019 19:23Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»

Стал известен стартовый состав «Монако» на выездную игру 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

«Монако»: Си, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Бадьяшиль, Аолу, Рони Лопеш, Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.

Запасные: Хагеге, Налдо, Хенрихс, Н’Дорам, Шадли, Винисиус, Силла.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 1 мая, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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