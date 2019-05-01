Юрий Васильков: После инфаркта Касильясу надо закончить с футболом

- Такой случай — большая редкость. Видимо, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. По моему мнению, ему надо закончить с футболом после такого. Все-таки вратарь — самая стрессовая позиция на футбольном поле. Мало того, что она по себе стрессовая, так еще и игроки могут добавить, причем, как свои, так и противники.
37 лет — оптимальный возраст для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь и заняться лечением. Сердце — это главный действующий орган, который не отдыхает ни днем, ни ночью, с момента рождения. Поэтому здоровье должно выйти на первый план, а футбол уйти в сторону, - приводит слова Василькова Sport24.ru.
Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой.
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