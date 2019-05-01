Хави Эрнандес: Салах будет для Пике самым сложным испытанием в сезоне

- Форма Пике в последние несколько месяцев вызывает восхищение. Он остается лучшим центральным защитником мира. Но Салах, пожалуй, будет для Жерара самым сложным испытанием в сезоне. Убежден, что легко Пике не будет, - приводит слова Хави официальный сайт УЕФА со ссылкой на Mundo Deportivo.
Добавим, что сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и английским «Ливерпулем». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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