Хави Эрнандес: Салах будет для Пике самым сложным испытанием в сезоне - Советский спорт
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01 мая 2019 20:24Футбол

Хави Эрнандес: Салах будет для Пике самым сложным испытанием в сезоне

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что защитнику каталонского клуба будет тяжело справиться с нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

- Форма Пике в последние несколько месяцев вызывает восхищение. Он остается лучшим центральным защитником мира. Но Салах, пожалуй, будет для Жерара самым сложным испытанием в сезоне. Убежден, что легко Пике не будет, - приводит слова Хави официальный сайт УЕФА со ссылкой на Mundo Deportivo.

Добавим, что сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и английским «Ливерпулем». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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