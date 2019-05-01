«Барселона» - «Ливерпуль». Стартовые составы команд - Советский спорт
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01 мая 2019 20:49Футбол

«Барселона» - «Ливерпуль». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Серхи Роберто, Видаль.

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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