Юрген Клопп – о составе на матч с «Барселоной»: В полузащите нам нужны самые свежие ноги

- Милнер и Фабиньо не играли в двух последних матчах, и мы должны были их задействовать. Кейта вообще играл не так много по ходу сезона. Вейналдум тоже получал отдых в недавних матчах. В полузащите, которая является самой энергозатратной линией, нам нужны самые свежие ноги, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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