Юрген Клопп: Фирмино хотел играть, но я не уверен, что он способен отыграть весь матч - Советский спорт
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01 мая 2019 21:41Футбол

Юрген Клопп: Фирмино хотел играть, но я не уверен, что он способен отыграть весь матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о решении оставить Фирмино в запасе на первый матч ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

- Когда график матчей такой насыщенный, ты не можешь быть уверен во многих вещах. Бобби хотел играть, врачи сказали мне, что он готов. Но я не уверен, что он способен отыграть все 90 минут.

Все парни в хорошем состоянии. Но тот же Хендерсон играл в последних пяти матчах. Нам играть в ближайшие субботу и вторник, поэтому я решил сегодня оставить Джордана в запасе, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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